FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 4.10.2025 11:22

Küresel yatırımcıların gündeminde bu ay en çok ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bulunuyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan düşüren Fed, Ekim toplantısında nasıl bir adım atacağı konusunda piyasalarda büyük merak yaratıyor. Alınacak karar, dolar, altın, kripto para ve borsa üzerinde belirleyici bir rol oynayacak ve yatırımcıların dikkatle takip edeceği gelişmeler arasında yer alacak. Peki, Fed'in Ekim ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve beklentiler hangi yönde şekilleniyor? İşte konuya dair detaylar…

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim toplantısı yakından takip ediliyor. Önceki toplantıda faiz indirimi yapan Fed'in bu ayki kararı, dolar, altın, borsa ve kripto piyasaları üzerinde belirleyici olacak. Peki, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasa beklentileri neler? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı Fed faiz oranı açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NELER?

Fed'in faiz indirimine devam edebileceğine dair olumlu beklentiler bulunsa da, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, para politikalarına dair belirsizlikleri artırıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, Eylül 2025 toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,00–4,25 aralığına çekti. Bu, yılın ilk faiz indirimi kararı oldu.

