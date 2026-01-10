FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: Ocak ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

FED'in olası faiz indirimlerine yönelik beklentiler, küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar ise merakla şu sorulara yanıt arıyor: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
FED'in yılın ilk toplantısına ilişkin takvim netleşti. ABD Merkez Bankası, 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de politika faizine dair kararını kamuoyu ile paylaşacak.
FOMC'nin aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, 2026 yılında Fed'in izleyeceği para politikasına dair önemli sinyaller verdi. Belgeler, Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.
Tutanaklara göre bazı yetkililer, aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre mevcut seviyede tutulabileceğini savunurken; çoğunluk, enflasyonda kalıcı bir yavaşlama görülmesi durumunda yeni faiz indirimlerinin uygun olacağı görüşünü paylaştı.
Piyasa beklentileri ise Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceğine işaret ederken, 2026 yılı genelinde toplam iki faiz indirimi öngörüsünün korunduğunu gösteriyor.
Fed, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
|Toplantı Ayı
|Tarih
|Ocak
|27 - 28 Ocak
|Mart
|17 - 18 Mart
|Nisan
|28 - 29 Nisan
|Haziran
|16 - 17 Haziran
|Temmuz
|28 - 29 Temmuz
|Eylül
|15 - 16 Eylül
|Ekim
|27 - 28 Ekim
|Aralık
|8 - 9 Aralık