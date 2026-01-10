FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: Ocak ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?

FED'in olası faiz indirimlerine yönelik beklentiler, küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar ise merakla şu sorulara yanıt arıyor: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...