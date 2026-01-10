Haberler Yaşam Haberleri FED TOPLANTI TAKVİMİ 2026: Ocak ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta belli olacak?
Ocak ayında açıklanması beklenen FED faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası, yılın son çeyreğinde politika faizini toplam 50 baz puan indirerek oranı yüzde 3,50–3,75 bandına çekmişti. Böylece yıl boyunca gerçekleştirilen toplam indirim 75 baz puana ulaştı. Şimdi gözler, Ocak 2026’da duyurulacak yeni faiz kararında. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED'in olası faiz indirimlerine yönelik beklentiler, küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar ise merakla şu sorulara yanıt arıyor: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

FED 2026 OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in yılın ilk toplantısına ilişkin takvim netleşti. ABD Merkez Bankası, 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de politika faizine dair kararını kamuoyu ile paylaşacak.

FED FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

FOMC'nin aralık ayı toplantısına ait tutanaklar, 2026 yılında Fed'in izleyeceği para politikasına dair önemli sinyaller verdi. Belgeler, Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini ortaya koydu.

Tutanaklara göre bazı yetkililer, aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre mevcut seviyede tutulabileceğini savunurken; çoğunluk, enflasyonda kalıcı bir yavaşlama görülmesi durumunda yeni faiz indirimlerinin uygun olacağı görüşünü paylaştı.

Piyasa beklentileri ise Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceğine işaret ederken, 2026 yılı genelinde toplam iki faiz indirimi öngörüsünün korunduğunu gösteriyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Fed, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık

