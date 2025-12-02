FED TOPLANTI TAKVİMİ: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların odağı, yılın son faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalara göre, Fed'in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Peki, Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve piyasalarda son durum ne?
FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.
Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla Fed'in politika yönüne dair belirsizliklerin giderek azalacağını ifade ediyor. Bu süreçte hem ekonomik veriler hem de Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalarda yakından takip ediliyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Aralık ayında yarım puanlık bir faiz indiriminin uygun olacağını belirtti. Daha ılımlı bir yaklaşımı destekleyen Miran, "Ben 50 baz puanlık indirimi tercih ederim, ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş şart" yorumunda bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık toplantısında faiz indiriminin kesin olmadığını belirtmiş ve temkinli açıklamalarıyla piyasanın beklentisi zayıflamıştı. Ancak son dönemde Fed üyelerinin güvercin açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirdi. New York Fed Başkanı John Williams ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yakın vadede faiz indirimi ihtimaline destek verdi. Düşük faiz oranları dolar gibi getirili varlıkların cazibesini azaltırken, altını ön plana çıkarıyor. Bu etkilerle altının onsu 4.142 dolara yükselirken, gram altın 5.639 TL'den işlem gördü.