FED TOPLANTI TAKVİMİ: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PİYASA BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla Fed'in politika yönüne dair belirsizliklerin giderek azalacağını ifade ediyor. Bu süreçte hem ekonomik veriler hem de Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalarda yakından takip ediliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Aralık ayında yarım puanlık bir faiz indiriminin uygun olacağını belirtti. Daha ılımlı bir yaklaşımı destekleyen Miran, "Ben 50 baz puanlık indirimi tercih ederim, ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş şart" yorumunda bulundu.