FED TOPLANTI TARİHLERİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte takvim

Giriş Tarihi: 30.9.2025 16:36

Küresel finans dünyasının yakından izlediği ABD Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler için kritik öneme sahip ekonomik göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 25 baz puan indiren Fed'in bu kez nasıl bir adım atacağı merak konusu. Kararın dolar, altın, kripto paralar ve borsa üzerindeki etkisi büyük olurken, dikkatler Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Peki, Fed’in faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 Ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00–4,25 aralığına çeken Fed, bu şekilde yılın ilk faiz indirimi adımını atmıştı. Peki, Ekim ayındaki Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in 2025 takvimine göre sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025'te yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı, aynı gün Türkiye saatiyle 21.00'de ilan edilerek yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ekim ayı FED faiz oranı açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL?

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına ilişkin endişelere sebep oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

