FED TOPLANTI TARİHLERİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte takvim

2025 Ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,00–4,25 aralığına çeken Fed, bu şekilde yılın ilk faiz indirimi adımını atmıştı. Peki, Ekim ayındaki Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?