Fedakâr imam gönüllere dokunuyor

Adana'nın Feke ilçesinde, 4 yıl önce atandığı Akoluk köyünde hayata geçirdiği, "Engelsiz gönüller ve engelsiz cami projesi" ile mahalledeki engellileri ayaklarına gidip camiye davet eden ve evlerinde fiziki düzenlemeler yapan imam, tekerlekli sandalye kullananları camiye taşıyıp bire bir ilgilenerek Kuran-ı Kerim öğreterek dini eğitimler verdi. Sadece yaşadığı köydeki vatandaşların değil çevre ilçelerden yardım isteyenlerin de gönlüne dokunan imam, son olarak Kozan ilçesine bağlı Şerefli Köyü'nde yaşayan engelli Ahmet Avcı'nın (36), akülü sandalye isteğini yerine getirdi. Bir hayırseverin aldığı akülü sandalyeyi 2 saat uzaklıktaki, 700 rakımlı Şerefli köyüne götüren imam, doğuştan iki ayağı engelli olan Avcı'nın hayalini gerçekleştirdi. Yeni aracına binen Avcı, "Dünyanın en mutlu insanı oldum. Tekerlekli sandalyem vardı ancak elimle çevirdiğim için, kollarım yoruluyordu. Babamın mezarına gidemiyordum. Ama şimdi hem babamın mezarına hem de camiye gidebileceğim" dedi. İmam Doğaç, daha önce de bir engelliyi umreye götürmüştü.