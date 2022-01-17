Haberler Yaşam Haberleri Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor
Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:27 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:32

Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor

Erzurum’da Afganların yaşadığı bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangından etkilenen 3 çocuğun rahat nefes alması için maskesini çıkarıp evden çıkarılanlara takan İtfaiye eri Yücel Küçük, kalp krizi geçirdi. Fedakar itfaiye eri, yoğun bakıma kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir evin bodrum katıda sobadan çıktığı düşünülen yangında evde yaşayan 4 kişiye müdahale etmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen bölgeye intikal etti.

Soba dumanının etkilediği evdeki 4 kişiyi, pencereden içeri giren itfaiye erleri kurtardı. Dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkarıldı.

Ambulans gelene kadar dumandan etkilenenlere oksijen maskesini takan itfaiye eri Yücel Küçük, kalp krizi geçirdi. Fenalaşarak yere yığılan Küçük'e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hasatnesine kaldırılan Küçük, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yangından etkilenen 4 kişilik ailenin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gitti! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
Yerli doğalgaz için ilk adım
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım
Manuş Baba tepkilerin odağında! Sahneye çıkmayan şarkıcının bahanesi binlerce kişiyi çileden çıkardı!
HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA