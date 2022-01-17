Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir evin bodrum katıda sobadan çıktığı düşünülen yangında evde yaşayan 4 kişiye müdahale etmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hemen bölgeye intikal etti.
Soba dumanının etkilediği evdeki 4 kişiyi, pencereden içeri giren itfaiye erleri kurtardı. Dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkarıldı.
Ambulans gelene kadar dumandan etkilenenlere oksijen maskesini takan itfaiye eri Yücel Küçük, kalp krizi geçirdi. Fenalaşarak yere yığılan Küçük'e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hasatnesine kaldırılan Küçük, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yangından etkilenen 4 kişilik ailenin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.