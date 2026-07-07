“Federasyon” adı altında dolandırıcılık yapan 16 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "15 Temmuz" ismi kullanılarak kurulan dernek, federasyon ve konfederasyon yapılanmaları üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık yaptıkları' iddia edilen kişilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, 27 kişi yakalandı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 27 kişi mahkemeye sevk edildi. 27 kişiden 16'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerle ilgili iddianame hazırlanacağı ifade edildi.

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