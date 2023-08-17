Felaketin 24. yıl dönümünde deprem şehitleri anıldı

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, sadece Kocaeli değil Sakarya, Düzce, Yalova ve İstanbul illerinde üyük yıkıma sebep oldu. Resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 901 kişi de yaralandı. Büyük felaketin 24. yıl dönümünde deprem şehitleri Gölcük İlçesinde düzenlenen tören ile anıldı. Kavaklı Sahiilinde gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualar ile devam etti.

Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Radiye Sezer, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Rusya Başkonsolos Vekili Adrey Buravov, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Salih Bıçak, Garnizon Komutanı Albay Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Eski KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile bilim adamları, arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

METRUK BİNALAR YIKILDI

Anma programında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Şehirler yeniden eski haline geliyor ama yakınlarımızı geri getiremiyoruz. Şehirlerimizi sağlam bir şekilde yapmamız ve deprem gerçeğine uygun bir şekilde tedbir alınması gerekir. Aradan geçen bunca seneye rağmen buradaki hemşerilerimi görüyorum, kaybedilenler geri gelmiyor. Milletimizi, devletimizi Allah'tan korumasını diliyorum. 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin üzerinden 24 yıl geçti. Bu 24 yıllık süre içerisinde şehrimizde şu an bulunduğumuz alan dahil neredeyse imar edilmeyen, yeniden ihya edilmeyen bir alan kalmadı. Zor koşullarda mücadele ederek şehri tekrar eski haline getirdiler diyemeyeceğim çünkü daha iyi bir noktaya geldi. Allah'ın izniyle de daha iyi bir noktaya gelecek. Devletimizin gayretiyle çarşı merkezde halihazırda başlayan kentsel dönüşümde olduğu gibi imar faaliyetleri devam ediyor. Yine bu dönem Gölcük için söylüyorum bu rakamı, 122'nin üzerinde orta hasarlı ya da metruk olan bina yıkıldı, enkazı kaldırıldı" dedi.

TÜRKİYE'NİN YARDIMINI HİÇ UNUTMUYORUZ

Sezer'in ardından konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi: "Bugün beni çok önemli anma törenine davet ettiğiniz için çok teşekkürler. 17 Ağustos 1999 yolunda 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem Japonya için de hiç yabancı değildi. Bildiğiniz gibi Japonya'da depremlere yabancı değildir. Japonya büyük depremin altında kalırken Türkiye'de de benzer deprem olduğunda hepimiz şoka uğradık. Türkiye, Japonya gibi depreme uğradığında hemen arama kurtarma ekibi göndererek bir kısmını enkaz altından kurtardı" diye konuştu.

Biz Türkiye'nin yardımını hiç unutmuyoruz.ıbbi ekip desteği de gönderilmişti. 2011 yılında Japonya'da büyük deprem oldu. Bu sefer Türkiye Japonya'ya en özel arama kurtarma ekibi gönderdi. Biz Türkiye'nin yardımını hiç unutmuyoruz. Japon vatandaşlar geçen sefer Türkiye'ye gelen yardımları hiç unutmadığından 6 Şubat'ta Türkiye'ye yardım gönderdi. Biz afetlerin çıkmasını engelleyemeyiz. Bizim yapabileceğimiz tek şey afetlere karşı hazırlıklı olmak. Türkiye'de yardımlaşarak dostluk ilişkisini güçlendirdik. Bundan sonra da giderek güçlendireceğimizi düşünüyoruz."

9 AYDA TÜM BİNALAR TARANACAK

Acıların yaşanmaması için, ddeprem öncesinde tedbir alan şehirlerin bulunduğu bir ülke olmak istediklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "250 bin yapı var şehrimizde. Konut anlamında ifade ediyorum ayrı, bağımsız daireden bahsetmiyorum. Binadan bahsediyorum bunların tamamı büyükşehir belediyemiz, 2 üniversitemiz inşaat mühendisleri odamız ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla birlikte valiliğimizin desteğiyle taranmaya başlandı. Yaklaşık yüzde 15'inin taraması tamamlandı. İnşallah 9 aylık bir zaman zarfında, tamamını bitireceğiz. Risk haritası çıkarıldıktan sonra da dönüşümle ilgili adımlar atılacak. 7 noktada kentsel dönüşüm çalışması kentimizde Çevre Bakanlığımız eliyle yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

HÜLAGÜ: "DEPREM KADER DEĞİLDİR"

Büyükakın'ın ardından söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü: "Ben aslında burada milletvekili adına değil 9 saat göçükte kalmış bir kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. 99 yılı çok şiddetli bir depremdi. Bulunduğum ev yıkıldı. İnsanın çaresizliğinin ne olduğunu o zaman yaşadım. Ülkemiz bir deprem bölgesi Rektörlük döneminde gördüm ki KOÜ depremle ilgili oldukça donanımlı. 300 bin kişinin olduğu depremde de Japonya'daydım. Orada yaşanan deprem çok az hasarlıydı. Deprem öldürmüyor binalar öldürüyor. Kadercilik değil bu. Bilimle ilimle hareket etmek gerekiyor.Depremde 3 ay kadar çadırda yaşadığım için yemenin içmenin ne olduğunu biliyorum. Bu nedenle de Hatay bölgesinde tüm gücümüzle orada olmaya çalıştık. Depremde en önemli sıkıntılardan biri de ölen kişilerin kimliklerinin tespiti. Bugün görüyoruz ki DNA tespiti ile aileye bu konuyla ilgili bilgi verme şansımız var. Bugün teknolojik olarak ilerlemiş durumdayız. Anma günü sadece anma ama tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor" diye söyledi.

HİÇBİR ÜLKE BÖYLE BİR FELAKETİ TEK BAŞINA ATLATAMAZDI

Hülagü'ün ardından söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: "Ben de sizler gibi depremde ailemden ve sevdiklerimden kayıplar yaşadım. Bu vesile ile rahmet diliyorum. Yaşanan felaketten sonra Gölcük ve diğer ilçelerin ayağa kalktığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en büyük depremlerden biri de 6 Şubat. Büyük bir seferberlik icra ettik. Derhal uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Depremin ilk gününden itibaren acil yardım malzemesi gönderildi. Hiçbir ülke böyle bir felaketi tek başına atlatamazdı. İlk günden itibaren sahada bizzat çalıştık. Deprem diplomasisi hayatımıza giren kavramlardan biri oldu.Bu denli büyük enkazın altından kurtulmak tabi ki zaman alacak ama gecikmeden onaracak depremzedeler için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Devlet kurumlarımızın ortaya koyduğu performans da görülmektedir. Devletimizin gücünü ve imkanlarını somut olarak görmeye devam edeceğiz. Türk halkı bu zor zamanlarında gösterilen dayanışmayı her zaman hatırlayacak. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

30 OKULUMUZU BOŞALTACAĞIZ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Depremi en iyi bilen acısını hala çeken şehirlerden biri şüphesiz Kocaeli. Özellikle 6 Şubat depreminde Kocaeli yine farkını ortaya koydu. Tüm imkanları ile oraya koştu. Böylesine büyük felaketlerden ancak büyük milletler başarı ile çıkabilir. Şuanda neredeyse çadırda hiç kimsenin kalmadığını neredeyse söyleyebiliriz. Şüphesiz ki Türkiye büyük milletler arasındadır. Kocaeli ne yaptı diyecek olursak? 1500 tır 217 vagon 3 gemi 451 bin gıda paketinden bahsediyoruz. 2 milyar TL'yi aşan yardımdan bahsediyoruz. İşte bu yardımlaşma ve dayanışma duygusu, tüm kamu kuruluşlarının bölgede yer alması hızlı bir şekilde müdahale imkanı sundu. Kocaeli kardeşlerimize deprem performansı nedeniyle yeniden çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ DEPREMİ UNUTTU

Vali Yavuz, "Eğer sizler vatandaş olarak evlerinizde, büyük firmalar, işletmelerinde gerekli önlemleri almazsanız bu afetleri konuşmaya devam ederiz. Deprem unutulmamalı ama maalesef geldiğimiz noktada Kocaeli depremini unuttuk. 17 Ağustos bir milattı ve dünyaya örnek olmalıydı. Japon hükümeti dünyanın afetlere maruz tüm ülkelerini çağırarak risk yönetimi evrelerini gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemişti. Bizlerde ilk yollarda bunları hayata geçirdik ama son depremlerde bunları unuttuğumuzu fark ettik. Eğer 1999 depremi bir milatsa aslında bunların yaşanmaması lazım. Depremleri durdurmak mümkün değil ancak alınacak önemlerle zararı azaltmak mümkün" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası gece 03:02'de deprem anıtına çelenk bırakılması ise program son buldu.