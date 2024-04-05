Felaketleri önceden haber veren ’kıyamet balığı’… Saatler önce yine görüldü!

Balıkçı Brenjeng Caayon, "Her ne kadar batıl inanç gibi düşünülse de, bu balığın görülmesi bu kötü bir alamet. Çünkü aynı sabah Tayvan'ı sarstı. Daha önce inanmıyordum ama şimdi inanıyorum" cümlelerini kullandı.