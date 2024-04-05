Felaketleri önceden haber veren ’kıyamet balığı’… Saatler önce yine görüldü!

Tavyan'ın yerel halkı, felaketin yaklaştığnı haber veren balık türüne "kıyamet balığı" adını veriyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 7.4'lük depremden saatler önce de kendini gösterdiği söylenen bu balıklar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Çarşamba sabahı Tayvan'ın son 25 yılın en güçlü sarsıntısıyla karşılaşması, hem bölgede hem de dünya gündeminde büyük yer edindi. Depremin yanı sıra Tayvan'ın komşusu olan Filipinler'de bir kürek balığının yakalanmasına dair fotoğraflar, sosyal medyanın dikkatini çeken konulardan birine dönüştü.
Tayvan'da gerçekleşen depremin merkez üssünün yaklaşık 1448 kilometre güneyinde yer alan Kalanggaman Adası, bu balığın depremden önce görülen yeri olarak belirtildi. Depremden yaklaşık otuz saat önce avlanan balıklar arasında buldukları bu balık, oldukça dikkat çekti.
Depremin merkez üssünden yaklaşık bin 448 kilometre güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında bulunan balık, orada bulundu. Depremden otuz saat önce balık avladıklarını söylediler.
Balıkçı Brenjeng Caayon, "Her ne kadar batıl inanç gibi düşünülse de, bu balığın görülmesi bu kötü bir alamet. Çünkü aynı sabah Tayvan'ı sarstı. Daha önce inanmıyordum ama şimdi inanıyorum" cümlelerini kullandı.