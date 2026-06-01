Felç kaldı, 7 dil öğrenip hayata tutundu

2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası kısmi felç kalan Recep Kocatepe için yaşam adeta yeniden başladı. Uzun süre hastanelerde tedavi gören, aylarca yatağa bağlı kalan Kocatepe, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zorlu bir süreçten geçti. Ancak yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen umudunu kaybetmeyen Kocatepe, karanlık günlerden çıkış yolunu şiirlerde buldu.

Tedavi sürecinde duygularını kâğıda dökmeye başlayan Kocatepe, yazdığı her mısrada acılarını, umutlarını ve yeniden ayağa kalkma arzusunu anlattı. Şiirler onun için yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda hayata yeniden bağlanmasını sağlayan güçlü bir terapi oldu. Yıllar içinde hayata yeniden karışan Kocatepe, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından Göreme Açık Hava Müzesi'nde el emeği bileklikler satarak geçimini sağlamaya başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerle iletişim kurabilmek için kendisini geliştiren Kocatepe, zamanla İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dili öğrenmeyi başardı.

Bugün müze girişinde ziyaretçileri güler yüzüyle karşılayan Kocatepe, yalnızca ürün satmıyor; aynı zamanda Kapadokya'yı anlatıyor, turistlerle sohbet ediyor ve yaşam hikayesiyle birçok kişiye ilham veriyor.

Yaşadığı süreci anlatan Recep Kocatepe, "Kazanın ardından hayatımın sona erdiğini düşündüğüm günler oldu. Uzun süre yatağa bağlı yaşadım. Ama şiirler bana yeniden güç verdi. İnsan inancını ve umudunu kaybetmezse aşamayacağı engel yok. Şimdi çalışıyorum, insanlarla iletişim kuruyorum ve hayatın içinde olmaya devam ediyorum" diye konuştu.