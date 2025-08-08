Felçli insanların bilgisayar kullanması artık hayal değil

Teknolojide yenilikler hızla artarken Boston merkezli Augmental teknoloji şirketi, 'MIT Media Lab' araştırma laboratuvarının desteğiyle geliştirdiği MouthPad cihazıyla dikkatleri üzerine çekti. Ağız içine yerleştirilen küçük bir plak yardımıyla kullanıcının dil ve baş hareketlerini algılayan MouthPad cihazı, engelli bireylerin ellerini kullanmadan bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazları kontrol etmesini sağlıyor.
DİL HAREKETLERİNİ MOUSE İMLECİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Özellikle felçli ve ellerini kullanamayan bireyler için tasarlanan bu sistem, ağız çatısına yerleştirilen basınca duyarlı dokunmatik yüzey ve bir çift hareket sensörüyle çalışıyor. Cihaz, dil ve baş hareketlerini Bluetooth aracılığıyla gerçek zamanlı olarak imleç kaydırma ve tıklamalara dönüştürüyor. Cihaz hem iOS hem de Android sistemleriyle uyumlu çalışıyor. Şirket, cihazın güvenli ve konforlu olması adına 3D baskı ve elektronik kapsülleme alanındaki en yeni teknolojilerden yararlanıyor. Bazı kullanıcılar ise günde 8 saatten fazla kullanım süresi kaydediyor.
KEKELEMEYE BAŞLAYINCA CİHAZI ÜRETME KARARI ALDI
Cihazın hikâyesi ise bir hayli ilginç. 19 yaşındayken kekelemeye başlayan Augmental CEO'su Tomas Vega, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları yakından deneyimleyince MouthPad cihazını üretmeye karar verdi. Mühendis olan Tomas Vega yaptığı açıklamada, "İnsanlara sunmayı umduğumuz şey, her zaman erişilebilir, sağlam ve gizli bir arayüz. Bunun, insanların oluşturduğu en etkileyici ve giyilebilir sistem olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanıyor.
"BANA BİR KIVILCIM VERDİ"
12 yaşında felç geçiren Maryland Üniversitesi öğrencisi Keely Horch, MouthPad'i deneyimleyen ilk kullanıcılardan biri. Birçok insan gibi Horch da bu teknoloji harikası ürün sayesinde sevdikleriyle yeniden bağlantı kurup kendi yolunu çizmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi. Horch, duygularını "Bana bir kıvılcım verdi..." sözleriyle ifade etti.