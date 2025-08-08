Felçli insanların bilgisayar kullanması artık hayal değil

KEKELEMEYE BAŞLAYINCA CİHAZI ÜRETME KARARI ALDI

Cihazın hikâyesi ise bir hayli ilginç. 19 yaşındayken kekelemeye başlayan Augmental CEO'su Tomas Vega, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları yakından deneyimleyince MouthPad cihazını üretmeye karar verdi. Mühendis olan Tomas Vega yaptığı açıklamada, "İnsanlara sunmayı umduğumuz şey, her zaman erişilebilir, sağlam ve gizli bir arayüz. Bunun, insanların oluşturduğu en etkileyici ve giyilebilir sistem olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanıyor.

"BANA BİR KIVILCIM VERDİ"

12 yaşında felç geçiren Maryland Üniversitesi öğrencisi Keely Horch, MouthPad'i deneyimleyen ilk kullanıcılardan biri. Birçok insan gibi Horch da bu teknoloji harikası ürün sayesinde sevdikleriyle yeniden bağlantı kurup kendi yolunu çizmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi. Horch, duygularını "Bana bir kıvılcım verdi..." sözleriyle ifade etti.