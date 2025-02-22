Felçli kocasına 25 yıldır aşkla bakıyor

Yalova'da yaşayan 83 yaşındaki Müşerref Kotan, 25 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşiyle adeta bebekmişçesine ilgileniyor. Yalova merkezde yaşayan 5 çocuklu Müşerref ve Faruk Kotan çifti, 65 yıllık evliliklerinin son 25 yılında sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi. 86 yaşındaki eşi Faruk Kotan'ın beyin kanaması sonucu vücudunun sağ tarafının felç kalmasıyla zorlukları göğüslemeye başlayan Müşerref Kotan, o günden bu yana eşinin elini hiç bırakmadı. Eşinin üzerine titreyip adeta bebek gibi bakımını üstlenen Kotan, ilaçları, yemeği, uyuması, gezmesi, fizik tedavisi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor.

ÖRNEK BİR SEVGİ

Fedakârlığı ve eşine olan sevgisiyle örnek gösterilen Kotan, kendisini "Kır çiçeğim" diye seven eşinin yanıbaşından ayrılmıyor. Müşerref Kotan, AA muhabirine, eşiyle bugüne kadar hiç kavga etmediğini ve birbirlerinden rahatsızlık duymadan yaşadıklarını söyledi. Eşiyle geçirdiği 65 yılda hiç mutsuz olmadığını belirten Kotan, "Zamanın nasıl geçtiğini bilmedik. Birbirimizi sevmekten hiç usanmadık" dedi.