Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti izle (FB 4 - 2 ADS) Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor golleri ve geniş özeti izle - FB liderliğe oturdu!

Fenerbahçe kendi evinde Adana Demirspor'u 4 golle devirdi. Sarı Kanarya kalesinde iki gol görse de galibiyeti yakaladı. Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti izle aratılıyor. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor geniş özeti...
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi.
14'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği ortada Arao'nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.
17'nci dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak oyun devam etti. 18'inci dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
20'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.
23'üncü dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa kafasıyla dokunan Szalai'nin vuruşu, auta gitti.
27'nci dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Altay Bayındır kurtardı.
41'inci dakikada Samet Akaydın'ın hatalı pasında Serdar Dursun'a çarpan top Valencia'nın önünde kaldı. Adana Demirspor savunmasını boş yakalayan ve orta sahada topu alan Valencia boş bir şekilde topu ceza sahasına kadar sürdü ve kaleci Ertaç Özbir'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.
47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0
53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1
60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.
61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2
83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.
Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.