Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti izle (FB 4 - 2 ADS) Süper Lig 3. hafta Fenerbahçe Adana Demirspor golleri ve geniş özeti izle - FB liderliğe oturdu!

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

14'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan içeri kestiği ortada Arao'nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

17'nci dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak oyun devam etti. 18'inci dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

20'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.

23'üncü dakikada Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa kafasıyla dokunan Szalai'nin vuruşu, auta gitti.

27'nci dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

41'inci dakikada Samet Akaydın'ın hatalı pasında Serdar Dursun'a çarpan top Valencia'nın önünde kaldı. Adana Demirspor savunmasını boş yakalayan ve orta sahada topu alan Valencia boş bir şekilde topu ceza sahasına kadar sürdü ve kaleci Ertaç Özbir'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.