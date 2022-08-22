Haberler Yaşam Haberleri CANLI YAYIN MAÇ BAŞLADI || Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın ekranı! Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 22.8.2022 21:49 Son Güncelleme: 22.8.2022 21:49

CANLI YAYIN MAÇ BAŞLADI || Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın ekranı! Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz

Süper Lig'de 3'üncü haftanın kapanış karşılaşması Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında gerçekleşiyor. Adana Demirspor hafta başlarken ilk sırada yer alıyorken, galibiyet alarak 3’te 3 yapmak istiyor. İki takımın da gol yollarında problemi yok. Fenerbahçe Adana Demirspor canlı yayın ekranı ile izleyiciler bol gollü geçecek maçı izlemek istiyor. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı ile FB maçı canlı izle!

CANLI YAYIN MAÇ BAŞLADI || Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın ekranı! Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz

Fenerbahçe maçı canlı yayın ekranı ile futbolseverler Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izlemek istiyor. İki takım da lige bol gollü başladı ve böyle devam edeceğe benziyor. Fenerbahçe, kazanarak birincilik için avantaj yakalama derdinde. İşte Fenerbahçe Adana Demirspor canlı yayın ekranı ile FB maçı canlı izle!

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 22 Ağustos 2022 (bugün) gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Abdülkadir Bitigen (Hakem)

Esat Sancaktar (1. Yardımcı Hakem)

Kamil Çetin (2. Yardımcı Hakem)

Çağdaş Altay (Dördüncü Hakem)

Hakan Ceylan (VAR)

Bülent Birincioğlu (AVAR)

Karşılaşmanın saha içi hakemleri Çarşamba günü, VAR ve AVAR'ı da Pazartesi günü aktarıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

MAÇI CANLI İZLE

Maç Bein Sports 1 ekranında yayınlanacak.

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CANLI YAYIN MAÇ BAŞLADI || Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın ekranı! Süper Lig Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz
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