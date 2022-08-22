Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!

Şu anda Serdar Aziz ve Bruma forma giyemiyor. Nazım Sangare de uzun süredir sakatlık izninde. UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Joshua King'in de bu mücadelede sahada olması beklenmiyor.

Sakatlıkların yanı sıra Arda Güler de ailevi sebepleri nedeniyle özel izinde. Böylece takımın 5 oyuncu eksik karşılaşmada olması bekleniyor.