Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Şampiyonluk parolası ile çıkan Fenerbahçe, yeni transferi Joao Pedro'nun dakika alması için saatleri sayıyor. Adana Demirspor ise ilk iki maçını kazandıktan sonra formuna devam etmek istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç 22 Ağustos 2022 (bugün) gerçekleşecek.
Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Adana Demir Spor canlı izle diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS HD1 ekranlarından takip edilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!
Şu anda Serdar Aziz ve Bruma forma giyemiyor. Nazım Sangare de uzun süredir sakatlık izninde. UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Joshua King'in de bu mücadelede sahada olması beklenmiyor.
Sakatlıkların yanı sıra Arda Güler de ailevi sebepleri nedeniyle özel izinde. Böylece takımın 5 oyuncu eksik karşılaşmada olması bekleniyor.
ALTAY VE ZAJC'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
F.bahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından Miha Zajc'a yeni sözleşme teklifinde bulunacak.
Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın, bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak.