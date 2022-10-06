Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe AEK karşılaşması için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. Haftada Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Taraftarlar Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Önceki maçta Fransız temsilci Rennes ile berabere kalan Kanarya, bu kez avantaj almak istiyor. Peki, Fenerbahçe AEK ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın saati ve muhtemel 11…
FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI BU AKŞAM!
Ülker Stadı'nda gerçekleşecek heyecanlı Avrupa Ligi karşılaşması bu akşam (6 Ekim 2022) gerçekleşecek. Heyecanın dorukta olduğu Fenerbahçe Avrupa maçı saat 20.00'de başlayacak.
EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.
FENERBAHÇE AEK LARNACA MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Altay, Gustovo, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Arao, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi
AEK Larnaca: Piric, Christoforou, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Pons, Gyurcso, Trichkovski, Altman, Olatunji
SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK!
Zorlu Avrupa maçı mücadelesinde kadroda eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de tedavisi süren Luan Peres ve Joshua King forma giyemeycek.
Beşiktaş maçı sonrası dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da Avrupa kadrosunda yer alamayacak.
Fenerbahçe AEK Avrupa maçı sarı lacivertlilere 3 puan toplama fırsatı verecek mi?