Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe AEK karşılaşması için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. Haftada Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Taraftarlar Fenerbahçe AEK Larnaca maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Önceki maçta Fransız temsilci Rennes ile berabere kalan Kanarya, bu kez avantaj almak istiyor. Peki, Fenerbahçe AEK ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın saati ve muhtemel 11…