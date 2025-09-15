Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçte, hangi gün oynanacak? Süper Lig'de dev maça geri sayım!
Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? Süper Lig'de dev maça geri sayım!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna damga vuran gelişmelerden biri, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu yoğunluğu sebebiyle ertelenen Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor mücadelesi oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan maç, hem takımlar hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor randevusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak ekranlara gelecek?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu heyecanla start aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yoğun programı nedeniyle ilk haftadaki Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşması ertelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'la mücadele eden sarı-lacivertliler için Türkiye Futbol Federasyonu yeni tarih belirledi. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşmasının yeni tarihini duyurdu. Açıklamaya göre mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli maçı kendi sahasında taraftarı önünde gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor,

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir (1. hafta),

Samsunspor – Kasımpaşa (3. hafta)

bu üç mücadele 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Öte yandan, Zecorner Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de sahne alacak.

