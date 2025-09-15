Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçte, hangi gün oynanacak? Süper Lig’de dev maça geri sayım!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu heyecanla start aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yoğun programı nedeniyle ilk haftadaki Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşması ertelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'la mücadele eden sarı-lacivertliler için Türkiye Futbol Federasyonu yeni tarih belirledi. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?