Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçte, hangi gün oynanacak? Süper Lig’de dev maça geri sayım!

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu heyecanla start aldı. Ancak Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yoğun programı nedeniyle ilk haftadaki Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşması ertelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'la mücadele eden sarı-lacivertliler için Türkiye Futbol Federasyonu yeni tarih belirledi. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak?
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşmasının yeni tarihini duyurdu. Açıklamaya göre mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli maçı kendi sahasında taraftarı önünde gerçekleştirecek.
ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurusuna göre, Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri belli oldu.
Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor,
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir (1. hafta),
Samsunspor – Kasımpaşa (3. hafta)
bu üç mücadele 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
Öte yandan, Zecorner Kayserispor – Beşiktaş karşılaşması ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de sahne alacak.