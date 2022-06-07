Fener Efes maçı canlı yayın kanalı basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Heyecanla beklenen devlerin karşılaşması için nefesler tutuldu. ING Basketbol Süper Lig final serisinde 3 galibiyetin sahibi olan kupayı kaldıracak. Bu noktada "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlancak, saat kaçta, ne zaman?" sorular yanıt arıyor. Lacivert beyazlı ve sarı lacivertli taraftar tribünde heyecan yaratırken Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle linki sorgulanmaya başladı. İşte Fenerbahçe Anadolu Efes canlı izle!

FENERBAHÇE ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?

7 Haziran 2022 bugün 20.00'de başlayacak olan maç TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Maçın canlı yayınına ulaşmak için...