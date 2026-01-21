Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında iddiasını koruyan Fenerbahçe, lig etabının 7. haftasında İngiliz devi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın detayları futbol gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe - Aston Villa maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri...
Fenerbahçe Aston Villa maçı, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 11 puanla 12. sırada, Aston Villa ise 15 puanla 3. sırada yer alıyor.