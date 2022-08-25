Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe Austria Wien maçı için heyecan dorukta! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i konuk ediyor. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, yoğun olarak " Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe Austria Wien maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.