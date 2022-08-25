Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 25.8.2022 19:18

Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0’lık skorla kazanarak avantajı kapan sarı lacivertli ekip, rövanş maçını da alarak adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise “Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11’leri.

Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe Austria Wien maçı için heyecan dorukta! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i konuk ediyor. Kıran kırana geçecek olan mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, yoğun olarak " Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11'ler şu şekilde;

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe Austria Wien maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can, Serdar Dursun.

Austria Wien: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Mücadeleyi aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA