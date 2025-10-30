Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraftarlar sıradaki karşılaşmayı ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puan durumunu da araştırıyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?