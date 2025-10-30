Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu: Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçları kapsamında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki puan durumu ve kalan maç takvimi de büyük ilgi görüyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraftarlar sıradaki karşılaşmayı ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puan durumunu da araştırıyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)

27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)

11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)

22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)

29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçında Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken iç sahada çıktığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puan topladı. Temsilcimiz 6 Kasım Perşembe günü Çekya ligi temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

