Giriş Tarihi: 24.11.2025 07:31

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maç biletleri

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup aşaması mücadelesinde kritik bir 5. hafta karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, gruptaki sıralama yarışını yakından ilgilendiren bu önemli maçta Macaristan ekibi Ferençvaroş'u Kadıköy'de ağırlıyor. Avrupa macerasında üst tura emin adımlarla ilerlemek isteyen Kanarya'nın bu hayati mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki; Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin ligdeki kaderini büyük ölçüde etkileyecek olan bu 90 dakika, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Ferencvaros maçı bilet fiyatları ve satışı hakkında merak edilenler:

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en kritik sınavlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecan dorukta. Sıralamada büyük önem taşıyan bu mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

Maç, Sarı-Lacivertlilerin evi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 20.45 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA kupalarında karşılaşmalar ve Fenerbahçe Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından canlı takip ediliyor.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı biletleri;

24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)

25 Kasım Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

26 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak.

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

