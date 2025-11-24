FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI: Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maç biletleri

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin ligdeki kaderini büyük ölçüde etkileyecek olan bu 90 dakika, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Ferencvaros maçı bilet fiyatları ve satışı hakkında merak edilenler:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en kritik sınavlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecan dorukta. Sıralamada büyük önem taşıyan bu mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.
Maç, Sarı-Lacivertlilerin evi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 20.45 olarak belirlendi.
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı biletleri;
24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)
25 Kasım Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
26 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak.
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE