FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa arenasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maçta hem puan hem de prestij kazanmak istiyor. Taraftarlar maç saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilgiler…