Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 08:05

FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise maçın tarihini, saatini ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının bu hafta oynanıyor olması nedeniyle gölzer Avrupa Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Avrupa’da zorlu bir sınav verecek sarı-lacivertlilerin karşılaşması öncesi heyecan dorukta. Peki, Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa arenasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maçta hem puan hem de prestij kazanmak istiyor. Taraftarlar maç saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilgiler…

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 24 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

DİNAMO ZAGREB – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb karşılaşmasının yayıncısı henüz netleşmedi.

Mücadelenin TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice

23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe

22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz