FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa arenasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik maçta hem puan hem de prestij kazanmak istiyor. Taraftarlar maç saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilgiler…
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 24 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe