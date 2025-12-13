Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 11. Hafta

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, rakipler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Her iki takım da EuroLeague'deki yorucu fikstüre rağmen, ligde kayıp yaşamak istemiyor. Taraftarların nefesini tutarak beklediği dev derbi, Pazar günü heyecana sahne olacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde oynanacak olan dev derbinin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu:
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.
Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.