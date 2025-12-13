Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 11. Hafta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en büyük heyecanı yaşanıyor. Türk basketbolunun iki devi, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, derbi maçında karşı karşıya geliyor. Puan mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik derbi, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbiye dair tüm detaylar.

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, rakipler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Her iki takım da EuroLeague'deki yorucu fikstüre rağmen, ligde kayıp yaşamak istemiyor. Taraftarların nefesini tutarak beklediği dev derbi, Pazar günü heyecana sahne olacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde oynanacak olan dev derbinin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu:

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

