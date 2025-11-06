Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı detayları

EuroLeague 2025-26 sezonunda oynadığı sekiz maçta üç galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, son olarak 30 Ekim'de Real Madrid'e konuk oldu. Sahadan 84-58'lik skorla mağlup ayrılan temsilcimiz Wade Baldwin 14, Armando Bacot ve Talen Horton-Tucker 10'ar sayı ile oynadı.