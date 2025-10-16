Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Avrupa’da 5. maçında!

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üst sıralar için önemli bir sınava çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek maç hem taraftarların hem de Avrupa basketbol heyecanını takip edenlerin gündeminde. İşte Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ile ilgili tüm detaylar, yayın bilgileri ve merak edilenler…