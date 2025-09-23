Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası potada derbi heyecanı yaşıyor!
Giriş Tarihi: 23.9.2025 18:08

Basketbol sezonunun açılışında büyük derbi geliyor: Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, maçın tarihini, başlama saatini ve yayının hangi kanalda olacağını büyük bir merakla araştırıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda sahne alacak bu maç, sezonun ilk önemli karşılaşması olacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası potada derbi heyecanı yaşıyor!

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sezonun açılış kupası için Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Taraftarlar hem kadroları hem de maçın yayın detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçına dair merak edilenler:

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayımlanacak.

BİLET FİYATLARI

Saha İçi 1. Sıra - 15000.00 TL

Saha İçi 2. Sıra - 12500.00 TL

Saha İçi 3. Sıra - 10000.00 TL

1. Kategori - 2000.00 TL

2. Kategori - 1500.00 TL

3. Kategori - 1250.00 TL

4. Kategori - 1000.00 TL

5. Kategori - 750.00 TL

6. Kategori - 500.00 TL

7. Kategori - 350.00 TL

8. Kategori - 250.00 TL

Loca (12 Kişilik) - 38000.00 TL

Loca (13 Kişilik) - 39500.00 TL

Loca (18 Kişilik) - 47000.00 TL

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan ekip olarak bu maça büyük motivasyonla çıkacak.

Beşiktaş GAİN ise her iki kulvarda da ikinci sırayı almış olması nedeniyle kupayı istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş GAİN ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı.

