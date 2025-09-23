Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası potada derbi heyecanı yaşıyor!

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sezonun açılış kupası için Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Taraftarlar hem kadroları hem de maçın yayın detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Potada derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol maçına dair merak edilenler:
Fenerbahçe Beko – Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, saat 20:30'da başlayacak.
Saha İçi 1. Sıra - 15000.00 TL
Saha İçi 2. Sıra - 12500.00 TL
Saha İçi 3. Sıra - 10000.00 TL
1. Kategori - 2000.00 TL
2. Kategori - 1500.00 TL
3. Kategori - 1250.00 TL
4. Kategori - 1000.00 TL
5. Kategori - 750.00 TL
6. Kategori - 500.00 TL
7. Kategori - 350.00 TL
8. Kategori - 250.00 TL
Loca (12 Kişilik) - 38000.00 TL
Loca (13 Kişilik) - 39500.00 TL
Loca (18 Kişilik) - 47000.00 TL
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan ekip olarak bu maça büyük motivasyonla çıkacak.
Beşiktaş GAİN ise her iki kulvarda da ikinci sırayı almış olması nedeniyle kupayı istiyor.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş GAİN ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı.