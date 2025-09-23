Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası potada derbi heyecanı yaşıyor!

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan ekip olarak bu maça büyük motivasyonla çıkacak.

Beşiktaş GAİN ise her iki kulvarda da ikinci sırayı almış olması nedeniyle kupayı istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko 7 kez müzesine götürdü. Beşiktaş GAİN ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 kez şampiyonluğa ulaştı.