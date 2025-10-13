Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko 4. EuroLeague maçında!

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvası EuroLeague'de yeni bir sezonla karşı karşıya. Geçen sezon performansıyla dikkat çeken ve şampiyon olan takım, bu kez Dubai Basketbol'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Taraftarlar, bu maçta takımlarının evinde nasıl bir oyun sergileyeceğini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı: