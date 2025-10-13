Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko 4. EuroLeague maçında!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 16:37

Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko 4. EuroLeague maçında!

EuroLeague 4. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Dubai Basketbol'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oldukça güçlü bir performans göstermeyi amaçlıyor. Taraftarlar maçın ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor. Yoğun ilgi beklenen bu mücadelede tüm gözler yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko 4. EuroLeague maçında!

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvası EuroLeague'de yeni bir sezonla karşı karşıya. Geçen sezon performansıyla dikkat çeken ve şampiyon olan takım, bu kez Dubai Basketbol'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Taraftarlar, bu maçta takımlarının evinde nasıl bir oyun sergileyeceğini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 4. haftasındaki Fenerbahçe Beko Dubai Basketbol karşılaşması 14 Ekim 2025 Salı günü saat 20:45'te oynanacak.
Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague maçları S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Yeni sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta önce Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından evinde Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko 4. EuroLeague maçında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz