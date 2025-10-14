Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI BAŞLADI! Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 20:48

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 4. hafta maçında Dubai Basketbol’u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan temsilcimiz evinde galibiyet bekliyor. Yeni sezonda sarı-lacivertliler galibiyet hedefli hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar için kritik bir maç olacak. Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonda sürdürdüğü mücadelesine bu akşam evinde Dubai Basketbol ile devam edecek. Ligin yeni ekiplerinden Dubai, ilk maçlarında kendini gösteriyor.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Dubai Basketbol, 14 Ekim 2025 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Müsabaka İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncı kuruluş olarak maç, S Sport / S Sport Plus kanalları aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe Basketbol Takımı ilk maçlarına 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başladı.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 84-81, ardından evinde Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

