Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda!

Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi. Nice ile karşılaşan Benfica ise iki maçı da kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olarak Devler Ligi turuna adını yazdırdı. Gelecek hafta oynanacak tur maçlarında geri sayım başladı. İşte, Fenerbahçe - Benfica maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: