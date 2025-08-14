Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 10:15

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda. 3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyen sarı lacivertliler Devler Ligi yoluna Benfica karşılaşması ile devam edecek. Portekiz temsilcisi ilk maçta İstanbul'a konuk olacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak ilk karşılaşmada avantaj arayacak temsilcimiz için nefesler tutuldu. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda!

Feyenoord takımını 5-2 yenen sarı-lacivertliler, play-off turuna yükseldi. Nice ile karşılaşan Benfica ise iki maçı da kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olarak Devler Ligi turuna adını yazdırdı. Gelecek hafta oynanacak tur maçlarında geri sayım başladı. İşte, Fenerbahçe - Benfica maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Benfica maçı Şükrü Saraçoğlu'nda 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Eşleşmenin ikinci maçı olarak Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ise deplasmanda 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz