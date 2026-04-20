Fenerbahçe Chobani Stadyumu yanındaki inşaatta korkutan çökme

Giriş Tarihi: 20.04.2026 18:41

İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki, özel bir inşaat firmasının şantiye alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvar çökmesi meydana geldi. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çöken alanda işçilerin bulunduğu fakat duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldukları kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki, özel bir inşaat firmasının şantiye alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarının bir kısmında çökmesi yaşandı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu, ancak ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler alanda inceleme başlattı. Yetkililer, çökmenin nedenine ilişkin teknik araştırmanın sürdüğünü belirtirken, çevredeki binalar ve yol güvenliği açısından da ek tedbirler alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

