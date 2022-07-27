Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle ekranı Exxen üzerinden takip edilmeye başladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı heyecanı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başladı. Saat 20.00'de başlayacak FB Dinamo Kiev maçı canlı yayın ile takip edilecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında olacak. Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle linki taraftarlar arasında paylaşılmaya devam ediyor. İşte, Exxen ile şifresiz Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle!
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI İZLE! EXXEN TV ile Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı yayını izle | Video
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 27.07.2022
Saat: 20.00
Yer: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
Hakem: İtalyan hakem Massimiliano Irrati
Canlı Yayın Kanalı: Exxen
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI İZLE!
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MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin
FB TURU GEÇERSE STURM GRAZ KARŞISINDA!
Geçtiğimiz maçta 0-0 berabere kalan Sarı Lacivertliler ve D.Kiev bu maçta sonucu görecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Kiev adımını geçmesi durumunda Ağustos başında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin evinde oynanacak ilk maç ardından rövanş karşılaşması 9 Ağustos günü deplasmanda olacak.