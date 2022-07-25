Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Takımını yalnız bırakmak istemeyen sarı lacivertli taraftarlar, ''Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki 'Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar, kaç TL? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bilet fiyatları!
FENERBAHÇE DİNAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
İtalyan hakem Massimiliano Irrati yöneteceği maç, Exxen'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE DİNAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI BİLET FİYATLARI
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı biletleri, 23.07.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet),
24.07.2022 Pazar günü saat 11:00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet),
25.07.2022 Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla da genel satışa sunulacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.