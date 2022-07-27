Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle kanalı ve ilk 11

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile sorgulanmaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar rövanş maçında takımlarından galibiyet bekliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe geçtiğimiz maçta 0-0 beraberlik yakalamıştı. Şimdi kendi evinde galibiyet arıyor. Futbolseverler "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11 ve merak edilenler…
FENERBAHÇE – DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 27.07.2022
Saat: 20.00
Yer: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
Hakem: İtalyan hakem Massimiliano Irrati
MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE STURM GRAZ KARŞISINDA!
Geçtiğimiz maçta 0-0 berabere kalan Sarı Lacivertliler ve D.Kiev bu maçta sonucu görecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Kiev adımını geçmesi durumunda Ağustos başında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin evinde oynanacak ilk maç ardından rövanş karşılaşması 9 Ağustos günü deplasmanda olacak.