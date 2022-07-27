Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle kanalı ve ilk 11
Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:51 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:52

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle kanalı ve ilk 11

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda sorusu yanıt aramaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Sarı Kanarya Ukrayna devini ağırlıyor. Rövanş maçı için araştırmalara başlayan taraftarlar soruyor: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Beraberlik sonrası heyecanlı rövanş karşılaşması canlı izle ekranı ile takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte FB maçı ilk 11 ve maç hakkında bilgiler…

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle kanalı ve ilk 11

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile sorgulanmaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar rövanş maçında takımlarından galibiyet bekliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe geçtiğimiz maçta 0-0 beraberlik yakalamıştı. Şimdi kendi evinde galibiyet arıyor. Futbolseverler "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel ilk 11 ve merak edilenler…

FENERBAHÇE – DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 27.07.2022

Saat: 20.00

Yer: Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Hakem: İtalyan hakem Massimiliano Irrati

FENERBAHÇE – DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.

İşte, maç hakkında bilgiler…

MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE STURM GRAZ KARŞISINDA!

Geçtiğimiz maçta 0-0 berabere kalan Sarı Lacivertliler ve D.Kiev bu maçta sonucu görecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Kiev adımını geçmesi durumunda Ağustos başında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin evinde oynanacak ilk maç ardından rövanş karşılaşması 9 Ağustos günü deplasmanda olacak.

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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle kanalı ve ilk 11
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