"Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta?" sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İlk maçta 0-0'lık skorla sahadan ayrılan Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe ise ikinci maç için avantaj sağlamıştı. Peki; Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta?
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.