Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? (Muhtemel 11’ler)
Giriş Tarihi: 21.6.2022 13:52

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? (Muhtemel 11’ler)

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı yakında oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ile savaştaki Ukrayna’nın en büyük takımlarından Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Uzun süren Şampiyonlar Ligi sevdasına son vermek isteyen sarı lacivertli temsilci, elemeleri geçip gruplara kalmak istiyor. Taraftarlar da Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda sarı lacivertli ekip Ukrayna ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. Sırada tamamlayan sarı kanaryalar, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turuna katılmaya hak kazandı. Böylece gruplara kalması için üç turu geçmesi gerekecek. Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla mücadele edilecek. Futbolseverler "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı tarihi!

FENERBAHÇE KURADA DINAMO KIEV'İ ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan kura çekiminde Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çekti. Böylece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rakibi Dinamo Kiev oldu.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe Dinamo Kiev'i geçerse muhtemel rakipleri şunlar olacak:

Monaco

Sturm Graz

Union Sg

Midtjylland/Aek Larnaca

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 19 – 20 Temmuz arasında, rövanş maçı ise 26 – 27 Temmuz arasında yapılacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı şekilde yayınlanacak.

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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? (Muhtemel 11’ler)
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