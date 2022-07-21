Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Dinamo Kiev yeşil sahada karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, üstün oynadığı maçta Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Sarı Kanarya, rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna girerken istediği golü bir türlü bulamadı. Bu sonucun ardından gözler Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçına çevrildi. Takımını desteklemek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına başladı. Merak konusu olan Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.
FENERBAHÇE DİNAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynandı.
Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ise 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak ve saat 20:00'da başlayacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın beIN SPORTS'tan yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.