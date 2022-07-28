Fenerbahçe Dinamo Kiev’e mağlup oldu! Fenerbahçe Dinamo Kiev özet izle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Mücadeleyi izleyemeyen futbolseverler ise " Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2-1 sona eren Fenerbahçe Dinamo Kiev maç özeti ve tüm detaylar…

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde Dinamo Kiev'e 2-1 yenildi. Fenerbahçe Dinamo maç özeti ve diğer tüm bilgiler şöyle;