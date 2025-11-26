Fenerbahçe – Ferencvaros karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Avrupa’da sahaya çıkıyor!

Dünya Kupası hayali için Play-Off sınavı veren A Milli Futbol Takımımız, ilk mücadelede Romanya ile sahaya çıkacak. Nefesleri kesecek mücadele yaklaştıkça yayın bilgileri ve maç detayları araştırılıyor. Türkiye–Romanya maçının ayrıntıları belli oldu. Peki Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar...