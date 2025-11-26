Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Avrupa sahnesine çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde dengeli ilerleyen Fenerbahçe, ligdeki en güçlü rakipleri arasında gösterilen Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki sıralamayı etkileyecek olan bu 90 dakika, İstanbul'da, Fenerbahçe'nin evi olan Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-Lacivertliler, kendi sahasında alacağı bir galibiyetle tur hedefine biraz daha yaklaşmak istiyor. İşte, Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hakkında merak edilenler:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli grup maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ferencvaros karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç 20.45'te başlayacak.