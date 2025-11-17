Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, gruptaki iddialı konumunu sağlamlaştırmak için Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Avrupa macerasında hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, taraftarının da desteğiyle bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler için heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe - Ferencvaros maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı: