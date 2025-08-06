Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçın ardından iki ekip rövanş mücadelesi için yeniden sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise "Fenerbahçe rövanş maçını ne zaman, nerede oynayacak?" sorusuna yanıt arıyor.