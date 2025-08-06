Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçın ardından iki ekip rövanş mücadelesi için yeniden sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise "Fenerbahçe rövanş maçını ne zaman, nerede oynayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Feyenoord ile rövanş maçı 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de oynanacak.
İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor