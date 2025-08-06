Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 6.8.2025 23:02

Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temposunu artıran Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynadığı karşılaşmanın ardından gözünü rövanş maçına çevirdi. Taraftarlar ise bu heyecan dolu mücadelede sarı-lacivertli ekibin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağını ve maçın tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk maçın ardından iki ekip rövanş mücadelesi için yeniden sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise "Fenerbahçe rövanş maçını ne zaman, nerede oynayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

RÖVANŞ KADIKÖY'DE!

Feyenoord ile rövanş maçı 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 12 Ağustos Salı TSİ ile 20:00'de başlayacak. Mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleks'inde oynanacak.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU!

İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER!

Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor

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Fenerbahçe Feyenoord ile rövanş maçı yapacak! Fenerbahçe - Feyenoord rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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