Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2025-2026 sezonunda derbi heyecanı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonunun ilk yarısında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Ligin 14. haftasında oynanacak olan bu dev derbi, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı işaret ediyor. Her iki takımın taraftarları ve tüm spor kamuoyu, Kadıköy'de oynanacak bu mücadeleden çıkacak sonucu merakla bekliyor. TFF'nin açıkladığı fikstüre göre, Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi resmen kesinleşti ve futbol takvimindeki yerini aldı. İşte, maçın saati ve yayın kanalı: