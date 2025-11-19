Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig FB - GS derbi tarihi

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının en kritik maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın kapışması, şampiyonluk yolunda alınacak 3 puanın ötesinde büyük bir psikolojik üstünlük anlamına geliyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği derbi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi: