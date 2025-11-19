Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig FB - GS derbi tarihi

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının en kritik maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın kapışması, şampiyonluk yolunda alınacak 3 puanın ötesinde büyük bir psikolojik üstünlük anlamına geliyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği derbi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi:
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Maç
|Fenerbahçe - Galatasaray
|Tarih
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|Saat
|20.00
|Stat
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
İki takımın da ligin zirvesinde kıyasıya bir mücadele içinde olması nedeniyle, derbide alınacak bir galibiyet, takımlardan birine önemli bir puan farkıyla liderlik koltuğunda oturma fırsatı sunabilir.
Ligin 14. haftasında oynanacak derbi öncesi 12. hafta maç sonuçları neticesinde iki takım arasında 1 puan fark bulunuyor.