Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig FB - GS derbi tarihi

Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:45

Trendyol Süper Lig'de sezonun en büyük heyecanı için geri sayım başladı! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi evinde ağırlayacak. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve futbolseverler bu kritik mücadeleyi hangi kanalda izleyebilecek? İşte FB-GS derbisinin merak edilen tüm detayları!

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının en kritik maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın kapışması, şampiyonluk yolunda alınacak 3 puanın ötesinde büyük bir psikolojik üstünlük anlamına geliyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği derbi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbi tarihi:

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

İki takımın da ligin zirvesinde kıyasıya bir mücadele içinde olması nedeniyle, derbide alınacak bir galibiyet, takımlardan birine önemli bir puan farkıyla liderlik koltuğunda oturma fırsatı sunabilir.

Ligin 14. haftasında oynanacak derbi öncesi 12. hafta maç sonuçları neticesinde iki takım arasında 1 puan fark bulunuyor.

