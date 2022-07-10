Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe ile Hull City bu akşam karşı karşıya gelecek. Sakarya'da oynanacak maç şifresiz olarak ekranlarda yayımlanacak. Bu sebepten maça ilgi oldukça büyük. Acun Ilıcalı'nın takımının kadrosunda Allahyar ve Ozan Tufan bulunuyor. Fenerbahçe de transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Futbolseverler haliyle Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!