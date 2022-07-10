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Giriş Tarihi: 10.7.2022 15:39

Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek dostluk maçı bu akşam oynanacak. Sarı kanarya ile Acun Ilıcalı’nın yeni takımı Hull City karşı karşıya gelecek. İngiltere İkinci Lig’de olan Acun Ilıcalı’nın takımı, Ozan Tufan ve Seri eklemeleriyle orta sahasını güçlendirdi. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile oynadığı ilk 5 maçta 4 galibiyet aldı. Futbolseverler haliyle Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe ile Hull City bu akşam karşı karşıya gelecek. Sakarya'da oynanacak maç şifresiz olarak ekranlarda yayımlanacak. Bu sebepten maça ilgi oldukça büyük. Acun Ilıcalı'nın takımının kadrosunda Allahyar ve Ozan Tufan bulunuyor. Fenerbahçe de transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Futbolseverler haliyle Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Alpay Kazan anısına düzenlenecek Fenerbahçe Hull City dostluk maçı, bu akşam oynanacak. Maç 10 Haziran 2022 akşam 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Hull City bilet için Passolig'e gerek yoktur.

FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç bu akşam TV8 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. TV8 yanında Fenerbahçe Youtube Katıl üzerinden de izlenebiliyor. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE HULL CITY BİLET FİYATLARI

VİP: 420 TL

BATI ALT: 300 TL

DOĞU ALT: 240 TL

BATI ÜST: 150 TL

DOĞU ÜST: 150 TL

KUZEY KALE ARKASI: 75 TL

GÜNEY KALE ARKASI: 75

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Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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