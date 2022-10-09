Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın kanalı izle!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasına Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
FENERBAHÇE XI: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Pedro
KARAGÜMRÜK XI: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley