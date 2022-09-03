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Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:50

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Anadolu ekibi Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor deplasmanından puansız dönen sarı lacivertliler kazanıp yeni seri başlatmak istiyor. Zorlu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ‘’Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kayserispor maçı için heyecan dorukta! Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli ekip, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor Maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı!

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı, 3 Eylül 2022 Cumartesi günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Pedro,

Kayserispor: Bilal, Hossesini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Onur, Cardoso, Thiam, Ramazan, Mane, İlhan

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Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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