Fenerbahçe Kayserispor maçı için heyecan dorukta! Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli ekip, Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor Maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı!