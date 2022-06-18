Fenerbahçe kombine fiyatları 2022-2023: Fenerbahçe kombineleri tükendi mi, nasıl alınır?

Fenerbahçe kombine fiyatları sarı lacivertli taraftarlar başta olmak üzere sporseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Bugün sabah saatlerinde stadın önündeki bekleyiş başlarken kombine almak isteyenler "Fenerbahçe kombineleri tükendi mi, nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. 2022-2023 sezonu Fenerbahçe kombine fiyatları kulüp ile paylaşıldı. Peki, FB kombine fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
FENERBAHÇE KOMBİNELERİ TÜKENDİ!
Kulüpten yapılan açıklamayla yoğun ilgi gösterilen kombinelerin tükendiği açıklandı. Kulüpten gelen açıklama şöyle:
2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.
Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.
Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu'nda olacak…
'SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!' diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz.
FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI 2022-2023
Maraton Alt E Fiyat: ₺21.750,00
Fenerium Alt D / Maraton Alt D-F Fiyat: ₺17.400,00
Fenerium Alt C / Maraton Alt C-G Fiyat: ₺14.350,00
Fenerium Alt / Maraton Alt B-H Fiyat: ₺11.100,00
Fenerium Alt / Maraton Alt A-I Fiyat: ₺8.700,00
Fenerium Üst / Maraton Üst D-E-F Fiyat: ₺6.650,00
Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Fiyat: ₺5.900,00
Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Fiyat: ₺4.350,00
Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Fiyat: ₺3.700,00
Kuzey / Spor Toto Fiyat: ₺2.950,00