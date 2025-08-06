Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati: Feyenoord Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa kupalarına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Rotterdam'daki bu karşılaşma ile ilgili olarak izleyiciler "Maç ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları ve erişim bilgileri…