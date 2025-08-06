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Giriş Tarihi: 6.8.2025 18:23

Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati: Feyenoord Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda’nın köklü kulübü Feyenoord’a konuk oluyor. Deplasmandaki bu kritik mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk ciddi sınavlardan biri olarak görülen bu mücadele, taraftarların da yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati: Feyenoord Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa kupalarına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Rotterdam'daki bu karşılaşma ile ilgili olarak izleyiciler "Maç ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları ve erişim bilgileri…

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU!

İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER!

Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor

RÖVANŞ KADIKÖY'DE!

Feyenoord ile rövanş maçı 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de oynanacak.

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Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati: Feyenoord Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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