Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati: Feyenoord Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa kupalarına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında önemli bir sınava çıkıyor. Rotterdam'daki bu karşılaşma ile ilgili olarak izleyiciler "Maç ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın detayları ve erişim bilgileri…
Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.
İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor