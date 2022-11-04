Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri son 16’da hangi takımlar var?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri, araştırılmakta. Sarı kanarya grubu birinci sırada bitirerek eleme turunu pas geçti. Şampiyonlar Ligi gruplarından düşen takımlar, Avrupa Ligi grup ikincileri ile son 32'de karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim, hangi takımlar var soruları yanıt arıyor. İşte UEA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri…
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Fenerbahçe B Grubu'nda birinci olarak direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Gruplarda ikinci olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda üçüncü olan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerde galip gelenler, son 16 turuna kalacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023