Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri son 16’da hangi takımlar var?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe B Grubu'nda birinci olarak direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Gruplarda ikinci olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda üçüncü olan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerde galip gelenler, son 16 turuna kalacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri