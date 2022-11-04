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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:08

Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri son 16’da hangi takımlar var?

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri, sarı lacivertli ekibin Avrupa Ligi B Grubu’nda lider çıkmasıyla birlikte aratılır oldu. Fenerbahçe ilk defa bir Avrupa grubundan namağlup çıkarken, şimdi gözler son 16 maçlarında. Fenerbahçe muhtemel rakipleri son 16 turunda karşı karşıya geleceklerken, sporseverler “Fenerbahçe muhtemel rakipleri kimr?” sorusunu yöneltiyor. İçlerinde Barcelona, Manchester United ve Juventus gibi devlerin olduğunu hatırlatmakta büyük yarar var. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri…

Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri son 16’da hangi takımlar var?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri, araştırılmakta. Sarı kanarya grubu birinci sırada bitirerek eleme turunu pas geçti. Şampiyonlar Ligi gruplarından düşen takımlar, Avrupa Ligi grup ikincileri ile son 32'de karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim, hangi takımlar var soruları yanıt arıyor. İşte UEA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe B Grubu'nda birinci olarak direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Gruplarda ikinci olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda üçüncü olan takımlar, son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerde galip gelenler, son 16 turuna kalacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco, Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında başlayacağı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 32 maçları: 16 & 23 Şubat 2023

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

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Fenerbahçe muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri son 16’da hangi takımlar var?
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